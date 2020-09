Le coach Yamen Zelfani prend en main le stage des Canaris qui se poursuit dans le complexe AZ de Mostaganem. Après son retour en Algérie, Zelfani a rejoint ses poulains qui sont en pleine préparation sous la houlette du coach adjoint, Mourad Karouf. À son arrivée sur les lieux, ajoutent nos sources, il a exprimé son entière satisfaction pour le travail effectué avant son arrivée. Yamen Zelfani est entièrement satisfait de l'état d'esprit et des conditions physiques des camarades de Hamroune qui semblent prendre un bon élan avant la reprise des compétitions. À son arrivée sur les lieux du stage, le coach a tenu à motiver ses poulains. Ce dernier a donné des assurances que tous les joueurs auront leur chance de jouer la saison prochaine, car, estime-t-il, le parcours sera long avec 20 clubs en première ligue. Pour le coach, les stages sont très bénéfiques pour les joueurs et pour le staff technique qui pourra fixer des objectifs en connaissant les capacités de chaque joueur. Une saison qui sera sans aucun doute palpitante avec l'arrivée en première ligue de plus d'équipes. Le parcours sera long et les joueurs devront avoir un long souffle. Et c'est ce que semble prendre en compte le coach franco-tunisien Yamen Zelfani. Au chapitre des éléments absents du stage de Mostaganem, il convient de noter que Belgherbi qui n'a pas rejoint ses coéquipiers se remet de sa blessure contractée la saison dernière. L'on se rappelle que cet attaquant, qui commençait juste à donner satisfaction a été stoppé net par une méchante blessure qui a nécessité une opération chirurgicale. Selon les médecins du club, le joueur peut désormais rejoindre ses camarades au troisième stage, mais pas celui de Mostaganem qui tire à sa fin. De son côté, le joueur tunisien Darradji vient juste de rejoindre le groupe à Mostaganem après son arrivée à Alger en compagnie de son compatriote, le coach Yamen Zelfani et son adjoint Fakhri. Darradji pourrait prendre part aux préparations lors des prochains jours. Selon Mourad Karouf, les Canaris ont encore des séances de préparation et des matchs de groupes pour évaluer l'effet des entraînements effectués. Au chapitre des recrutements, signalons que la direction du club kabyle est sur le point de signer le contrat du jeune joueur de l'OM Arzew Messaouden. Cherif Mellal a, selon nos sources, entamé des discussions avec le manager du joueur qui a montré sa disponibilité à rejoindre le club kabyle la prochaine saison. Les discussions seraient très avancées quant au chapitre des questions financières relatives au contrat du joueur qui a, selon nos sources, fait une très belle saison avec son équipe.