La JS Kabylie poursuit sa préparation pour la prochaine saison, qui s'annonce déjà palpitante au vu des compétitions qui les attend. Pour affronter les intenses joutes à l'horizon, d'intenses préparations sont en cours via de nom-breux stages. Le dernier en date se déroule toujours dans la région d'Akbou à Béjaïa. Les camarades de Hamroun, sous la houlette du coach Yamen Zelfani, se donnent à fond par des séances très physiques et des matchs amicaux. Aussi, après celui disputé face au NC Magra (défaite 0-1), les Canaris se sont heurtés à un dur morceau, jeudi dernier. Ils ont été d'ailleurs tenus en échec par

l'O Médéa (3-3). La rencontre a démontré que la défense doit encore travailler pour préserver les filets qui ont encaissé trois buts face à cette coriace équipe. Bon gré mal gré, les poulains de Zelfani ont aussi démontré qu'ils sont à même de surmonter les difficultés au plan mental en inscrivant trois buts. C'est d'ailleurs l'optimisme qui prévaut du côté du staff technique à l'instar du directeur technique, Kamel Abdeslam, qui a exprimé sa satisfaction du rendement des joueurs. «Les joueurs sont à féliciter pour leur rendement sur le terrain, notamment en seconde période. Nous avons encaissé un but en première période sur une mésentente entre le gardien et son défenseur, mais les joueurs sont bien restés en place avec en sus une bonne réaction», a-t-il affirmé sur la page officielle du club sur Facebook, ajoutant que les Canaris auraient pu revenir à la marque et gagné le match au vu du nombre d'occasions qu'ils se sont procurées, notamment en deuxième mi-temps. «Mais, je pense que dans des matchs de préparation, le résultat technique n'est pas essentiel. Les jeunes ont fourni une grosse prestation sur le terrain et c'est le plus important.» Kamel Abdeslam notera également avec satisfaction que l'entente entre les anciens et les nouveaux, notamment sur le plan de la cohésion, est une bonne chose estimant que l'autre satisfaction est qu'en dépit de la charge de travail en cours depuis le premier stage d'Akbou, du match joué la veille face à l'ASSN, du trajet de deux heures à Ras El Oued, les joueurs ont répondu présent sur le terrain. C'est un point positif pour l'équipe et pour la suite de la préparation. En tout état de cause, malgré ce bémol accusé face à l'OM, les Canaris continuent d'afficher une grande forme en vue de la prochaine saison. Une saison durant laquelle les camarades de Hamroun comptent jouer des titres au niveau national et international. À rappeler, d'ailleurs, à cet effet que la participation à la coupe de la Confédération africaine est venue booster l'effectif qui croyait que cette éventualité était perdue avec l'annonce de la ligue de procéder à un tirage au sort pour désigner le participant algérien. Mais après l'annonce de la désignation directe de la JSK, les joueurs et la direction du club ont accueilli la nouvelle avec une grande joie et surtout une grande détermination à représenter dignement l'Algérie dans cette compétition comme au temps des années de gloire de la JSK.