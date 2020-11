Rappelé par l'Equipe nationale du Kenya, l'attaquant de la JS Kabylie, Masoud Juma, n'a pas encore rejoint l'effectif kabyle qui a repris les entraînements. A moins de deux semaines de la reprise du championnat, ce dernier est désormais exclu du «Onze» et semble même perdre sa place sur le banc de touche. Le président du club, Cherif Mellal, est très remonté contre ce joueur qui a créé plusieurs fois la vague à cause de ses salaires impayés. Toujours au chapitre des joueurs, l'entraîneur Yemen Zelfani aurait opté au poste de latéral gauche pour Walid Bencherifa, qui jouera titulaire au début de saison. Chikhi, quant à lui, restera sur le banc de touche pour ce même poste. C'est, semble-t-il, Bencherifa qui s'est illustré par rapport à Chikhi depuis le début de la préparation surtout durant les rencontres amicales. Pour le coach, il est tout à fait normal que le joueur le plus en forme soit retenu. Mais Bencherifa, même s'il est titularisé, ne sera pas sûr de rester sur son poste car le coach Zelfani compte donner aussi la chance à Chikhi. La saison sera longue et tous les joueurs auront du temps pour démontrer leurs capacités. Par railleurs, intervenant sur le site du club, Yamen Zelfani a exprimé sa préférence pour un championnat à deux groupes comme proposé par de nombreux présidents de clubs. Ce dernier justifie son option pour ce système par les conditions difficiles qui prévalent actuellement sous l'emprise de la pandémie de Covid-19. Les joueurs auront, selon lui, du mal à résister à la pression d'un programme de rencontres trop chargé et qui s'allonge dans le temps. Chose pour laquelle, beaucoup de présidents de clubs, dont Mellal, ont ouvertement exprimé leur opposition à l'option d'un championnat avec un groupe. Toutefois, même si l'option d'un championnat à un seul groupe est maintenue, Zelfani n'en voit pas la raison pour décourager. Bien au contraire, ce dernier affirmait que son équipe est fin prête pour se lancer dans la compétition. Il compte jouer les premiers rôles avec ses poulains, qui lui inspirent confiance. Selon ses dires, les Canaris comptent faire d'abord un très bon début de compétition d'autant plus que toutes les conditions ont été réunies pour réussir la première phase. Enfin, il est à noter que, selon des sources, les relations se seraient dégradées entre le directeur technique Kamel Abdeslam et l'entraîneur Zelfani. Abdeslam reproche à ce dernier de ne pas avoir une licence CAF pour prétendre coacher un club comme la JSK, tout en menaçant de démissionner si cette situation venait à perdurer. Ce dernier rejoint ainsi les personnes qui préconisent le recrutement d'un entraîneur qui suit les rencontres sur le banc de touche. De son coté, Zelfani, qui jouit encore de la confiance de Mellal, affirme qu'il va rester dans son poste pour honorer son contrat malgré les difficultés. Un climat tendu régnerait entre les deux hommes.