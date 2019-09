Lundi, le NA Hussein-Dey recevait l’ES Sétif au stade Omar-Hamadi de Bologhine, en match avancé de la 5e journée du championnat de Ligue 1. Une rencontre qui s’est soldée par une victoire des jeunes nahdiste (4-3) au terme d’un scénario fou. Un joueur s’est illustré de fort belle manière sans cette )partie, à savoir le jeune attaquant du NAHD, Redouane Zerdoum (20 ans), auteur d’un triplé. Il est, désormais, le meilleur buteur du championnat avec 5 buts. Il a avait déjà marqué face au CR Belouizdad (défaite 1-2) et face à l’USM Bel Abbès (1-1). Par ailleurs, et malgré cette première victoire des Nahdistes, il n’en demeure pas moins que les critiques étaient acerbes contre l’entraîneur Arezki Remmane, qui devient la cible des supporters, lesquels demandent, purement et simplement, son départ.