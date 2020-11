À 21 ans, le milieu offensif Mehdi Zerkane espère se révéler sous le maillot de Bordeaux où il estime, contrairement à Monaco, qu'il va retrouver aujourd'hui, la confiance du club.

Mehdi Zerkane s'est présenté en conférence de presse avant la réception des Monégasques. Il est revenu sur son début de saison, et espère retrouver une place de titulaire. «Oui, quand on est joueur on a hâte de débuter. Après, je reviens d'une blessure assez compliquée et je ne suis pas encore à 100%. Mon tour viendra et ça sera à moi de faire en sorte de ne plus sortir de l'équipe», a-t-il lancé dans une interview accordée à L'Equipe.

Le néo-international algérien est revenu avec son franc-parler et sa fraîcheur sur son début de saison marqué par un carton rouge et une blessure. «C'est vrai que je sors d'une bonne préparation, j'ai fait de bons matchs. C'est pour ça que le coach m'a récompensé en me titularisant au premier match du championnat.

J'étais super content. Après avec le carton rouge je laisse mon équipe à 10 et je les mets en difficulté. La semaine d'après je me fais une entorse à la cheville. Galère! J'ai bien travaillé avec le staff médical pour revenir.» «Je n'ai pas eu peur, j'étais triste de laisser mon équipe à 10, car je tue le match. Le foot, c'est fait de haut et de bas. Je suis entouré de bonnes personnes. Ma famille et mon père me parlent souvent. Je ne m'enflamme pas et je travaille.

Je ne m'enflamme pas, car dans le foot ça peut vite redescendre. J'écoute les conseils des joueurs.»