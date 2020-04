Le porte-parole et homme fort de la JS Saoura, Mohamed Zerouati a lancé un appel à contribution financière des opérateurs économiques et hommes d’affaires de la région, au titre de la campagne de solidarité nationale pour la prévention et la lutte contre le coronavirus (Covid-19). « Personnellement, je suis prêt à contribuer avec un montant important dans le cadre de cette campagne et je fais appel aux autres opérateurs économiques privés pour qu’ils apportent leur contribution financière à la campagne de solidarité nationale pour la prévention et la lutte contre le coronavirus », a-t-il affirmé à travers la page Facebook de son club de Ligue 1 de football. « Le pays a besoin de l’apport de chacun de nous pour faire face à cette pandémie, et nous devons pour cela être présents », a-t-il insisté. Auparavant, la direction du club de la Saoura avait mis à la disposition de la direction locale de la santé, les locaux de son académie de football, comme lieu de mise en quarantaine des cas suspects de Covid-19, « avec prise en charge complète par la direction de la JSS ». Outre cet appel de Zerouati, plusieurs secteurs se sont impliqués dans la prévention et la lutte contre le coronavirus, comme celui de la formation et de l’enseignement professionnels et l’Ordre des pharmaciens, par le lancement de la fabrication de masques de protection appelés à être distribués à la population, selon des responsables locaux de ces structures. A Béchar, où le confinement partiel est appliqué depuis dimanche à travers les 21 communes de la wilaya, il a été enregistré un respect de cette mesure décidée par le gouvernement dans le cadre de la lutte et la prévention contre le coronavirus, selon plusieurs responsables de ces collectivités.