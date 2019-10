Mohamed Zerouati a fait son retour officiel à la tête de la JS Saoura, au cours d’une rencontre entre les dirigeants et les supporteurs. Le retour de l’homme fort du club sudiste, qui était souhaité par les supporters, est venu après plusieurs démarches effectuées par les supporteurs et la société civile qui «voient en Zerouati, l’unique dirigeant pouvant contribuer au développement du club». Zerouati, qui effectue son retour quelques semaines après avoir présenté sa démission, s’est déclaré «honoré» de la confiance placée en lui par les supporteurs et les dirigeants du club, tout en souhaitant l’amélioration des relations entre la direction du club et les supporters qui, dit-il, «doivent soutenir constamment l’équipe qu’elle soit gagnante ou perdante ( ), et ne pas s’immiscer constamment dans les affaires de gestion de notre club, qui reste l’un des meilleurs en matière de gestion administrative et financière». Evoquant le conflit qui oppose la direction du club au milieu de terrain Messala Merbah, Zerouati a indiqué que «ce dernier est toujours sous contrat avec la JS Saoura et que son départ est soumis aux clauses du contrat qui le lie au club et sa libération est tributaire de son rachat par un autre club». Le retour de Zerouati doit ramener la stabilité au club pour aller de l’avant et pouvoir jouer les premiers rôles en championnat de la Ligue1, ont estimé plusieurs supporteurs au cours de cette rencontre. Mohamed Zerouati avait présenté sa démission de la présidence du club le 23 septembre dernier après la défaite à domicile de son équipe (1-3) en 16èmes de finale aller de la coupe arabe face aux Saoudiens d’Al-Shabab, «en raison de critiques virulentes dont il a fait l’objet de la part des supporters», selon les termes de sa lettre de démission. Cependant, l’assemblée générale extraordinaire du club, tenue le 9 octobre à Béchar, avait rejeté à l’unanimité cette démission et celle du président du conseil d’administration du club Mamoun Hamlili.