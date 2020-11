Le président de la Fédération algérienne de football, Kheïreddine Zetchi, a décidé de présenter sa candidature au conseil de la FIFA, selon les informations exclusives du site spécialisé footafrique. La même source a rappelé qu'en date du 27 octobre dernier, «Zetchi avait clairement laissé entendre que l'Algérie présentera une candidature», sans préciser le poste ni la personne qui porterait cette candidature. «Alors que tous les indicateurs pointaient vers une candidature au Comité exécutif de la CAF, pour la zone nord, (un siège convoité par la Tunisie Wadii Jary), Kheireddine Zetchi a finalement pris tout le monde à contre- pied et a opté pour le plus haut organe exécutif du football mondial», ajoute footafrique. Le président de l'instance fédérale rejoint, ainsi, le Marocain Fawzi Lekjaâ, déjà candidat et l'Equato-Guinéen, Gustavo Ndong. Les élections auront lieu le 12 mars prochain à Rabat (Maroc).