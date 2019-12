Le président de la FAF, Kheïreddine Zetchi et le sélectionneur national, Djamel Belmadi, sont invités par la Fédération qatarie de football pour prendre part à la cérémonie de clôture de la 16e édition de la Coupe du monde des clubs et à la finale qui aura lieu aujourd’hui à 18h30 entre Liverpool et Flamengo. Par ailleurs, et en marge de cet événement, la FAF et son homologue du Qatar signeront un protocole d’accord de coopération et d’échanges.