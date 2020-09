Le Bureau fédéral de la Fédération algérienne de football (FAF) se réunira, aujourd'hui en session ordinaire au niveau de son siège à Dély Brahim (Alger) à partir de 10h. Le lancement de la nouvelle saison 2020-2021 occuperait, certainement, une grande part des décisions attendues à l'issue de ce conclave.

C'est, justement, une opportunité pour la mise au point sur les préparatifs de la nouvelle saison en attendant le feu vert de qui de droit pour la reprise des entraînements collectifs et des compétitions, sans oublier, bien sûr, le programme des sélections nationales. Dans l'ordre du jour annoncé, il y a 5 jours par la FAF, cette session portera sur les différents rapports d'activité des cinq Ligues avant de passer aux rapports de la direction technique nationale (DTN) et de toutes les commissions, sans oublier enfin, l'adoption par les membres du BF du procès-verbal de la dernière réunion du BF tenue le 10 août dernier.

Au sujet du cham-pionnat, il serait certainement question d'adopter les dispositions réglementaires des championnats professionnels et amateurs arrêtées, il y a une douzaine de jours.

Le nombre des licences sera également abordé lors de ce conclave, sans oublier l'incorporation obligatoire pour chaque club de jeunes joueurs dans l'effectif de la nouvelle saison.

Il est évident que l'affaire du match derby USMA-MCA tranchée par le Tribunal arbitral du sport serait, en principe aussi, abordée, ne serait-ce que pour en tirer des leçons en matière d'application des règlements et Lois. Certains et particulièrement les amoureux de l'ES Sétif seront bien curieux de savoir si le nouveau classement publié par la LFP basé sur l'indice de performance serait ou pas abordé, aujourd'hui.

L'ESS ne cesse de revendiquer la seconde place qualificative à la Ligue des champions, surtout depuis la décision du TAS de retrancher 3 points au MCA. Une réunion a eu lieu, dimanche dernier, entre les responsables de la FAF et les présidents des clubs toujours en lice en coupe d'Algérie s'est soldée par trois décisions qui devront faire l'objet d'un débat avant une décision finale, sur les retombées de l'annulation officielle de la suite de cette compétition. Et là, les fans de la JS Kabylie auront bien les oreilles branchées sur le siège de la FAF pour savoir surtout si leur équipe serait le

2e représentant de l'Algérie en coupe de la CAF avec l'ES Sétif (3e du championnat).

Les trois décisions prises lors de cette réunion sont, selon le directeur administratif de l'ESS, Azeddine Arab, l'annulation de la coupe d'Algérie, la distribution de la somme promise au vainqueur final entre tous les clubs encore en lice équitablement et enfin de procéder au tirage au sort pour désigner le 4e représentant de l'Algérie en compétition continentale. Les férus de la JSK attendent donc avec impatience les décisions qui seront prises par les membres du BF sur ce sujet relatif à la coupe d'Algérie après son annulation. D'ailleurs, à ce propos, les dirigeants de la JSK ont déjà réagi lors d'un point de presse, dimanche, dans la soirée à Tizi Ouzou. Les responsables du club, qui ont décidé de «prendre les devants pour informer l'opinion publique», qualifient d'«aberration» ce procédé et dénoncent

«un acharnement contre le club» privé, selon eux, d'une participation qui lui revient de droit