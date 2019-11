L’année 2019 a été dominée par l’EN de football, sacrée championne d’Afrique avec, au total, une série de 17 matchs sans défaite. Appelé à faire son bilan, le premier responsable de la FAF, Kheïreddine Zetchi, a débuté par annoncer son retrait de son poste à la fin de son mandat.

« Pour le moment, ma décision prise est de ne pas briguer un nouveau mandat. Je suis prêt à laisser ma place à une autre personne et l’aider dans sa mission», a-t-il annoncé. « A mon arrivée à la tête de la FAF, rien ne tournait rond. Il fallait donc tout un travail de fond, qui n’était pas facile. Avant, une qualification au Mondial était un exploit pour certains, et nous avons pu changer cette mentalité pour redevenir champions d’Afrique après 29 ans de disette », ajoute encore Zetchi, de passage sur les ondes de la Radio nationale, indiquant que désormais, « l’EN algérienne retrouve la place qui lui sied ». Poursuivant avec l’EN, Zetchi a évoqué la suite, avec les sollicitations des Equipes nationales qui veulent affronter les Verts : « La dernière demande en date est celle de l’Italie. Mais la dernière décision revient au coach Belmadi. S’agissant du match face à la France, nous n’avons pas encore trouvé la date idéale pour le programmer à Alger, comme le veut le patron de la FFF. » Toujours avec l’actualité des Verts, l’intervenant a évoqué le dernier match remporté (1-0) face au Botswana et surtout les agressions dont été victimes les joueurs algériens. « Nous avons été surpris par l’engagement physique des Botswanais. Nous avons adressé un rapport à la CAF », annonce-t-il.

Par ailleurs, et revenant sur l’actualité du football local, Zetchi a évoqué le cas du match USMA – MCA, boycotté par les Usmistes. « La LFP a demandé à programmer des matchs durant les dates FIFA, ce que nous avons accepté, sous conditions d’avoir l’accord des clubs concernés. Chose qui n’a pas été faite. Du coup, l’USMA a été lésée », explique Zetchi. Sauf que dans le PV de la réunion du BF, tenu à Ouargla, la condition de l’accord des clubs concernés n’est pas mentionnée. En outre, et selon les règlements généraux de la FAF, la décision concernant le forfait ne peut faire l’objet d’un recours. Zetchi a soulevé, dans ce sillage, le conflit LFP - clubs, indiquant que cela doit cesser pour le bien du football national.