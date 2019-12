Il y a quelques semaines, des rumeurs deviennent de plus en plus grandissantes quant à une candidature de Kheireddine Zetchi au prochain congrès électif à la CAF. Et voilà que le président de la FAF a tenu à rendre les choses au clair. « Je n’ai pas l’intention de me porter candidat pour le poste de président de la CAF. Je compte terminer mon mandat à la tête de la FAF qui prendra fin en mars 2021. Il y a plusieurs projets lancés par la FAF qu’on doit réaliser avant la fin de mon mandat », a-t-il fait savoir. A moins de deux ans de la fin de son mandat, Zetchi a dévoilé les chantiers qui attendent son bureau. « Sans oublier également les éliminatoires de la coupe d’Afrique et celles de la Coupe du monde. Nous aspirons à nous qualifier à la Coupe du Monde qui est notre souhait et le souhait aussi de tout le peuple algérien. Comme vous voyez, nous avons un programme très chargé au sein de la fédération », a-t-il conclu. Notons que ces rumeurs font office d’une candidature de Zetchi soutenue par Ahmad Ahmad et Gianni Infantino.