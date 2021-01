En dépit de la difficulté de concurrencer des personnalités, rodés aux arcanes de la Confédération africaine de football (CAF), dont le Marocain Fawzi Lekdjaâ et L'Egyptien Abo Rida, le président de la Fédération algérienne de football (FAF) Kheïreddine Zetchi, a profité du déroulement du championnat d'Afrique des nations CHAN-2021 au Cameroun pour promouvoir sa candidature en vue des élections du conseil de la Fédération internationale (FIFA), prévues en mars prochain à Rabat (Maroc). Sur place, Zetchi a eu plusieurs réunions avec des responsables africains en s'entretenant, entre autres, avec son homologue camerounais, Mbombo Tchouah, avant d'entamer des réunions avec des présidents de zones de la CAF et d'autres personnalités du football continental.

Pour cette mission de campagne électorale, Zetchi est accompagné du secrétaire général de la FAF, Mohamed Saâd, et du membre du Bureau fédéral, Amar Bahloul. Zetchi a indiqué: «Nous sommes ici pour l'événement principal qui est le CHAN. C'est l'occasion pour nous de rencontrer nos frères africains et de présenter notre projet. Même le président de la FIFA sera présent et nous allons le rencontrer. Nous essayerons de gagner le plus grand nombre de voix possibles afin de gagner une place parmi les membres de la FIFA. Nous avons parlé avec plusieurs responsables africains. Nous avons programmé plusieurs réunions avant notre retour en Algérie le 18 janvier», a précisé le premier responsable du football algérien.

Plusieurs observateurs et spécialistes des arcanes de la CAF prédisent que Zetchi n'aura pas de chance, face à deux personnalités bien connues et sachant parfaitement comment procéder pour séduire les responsables concernés par le vote, afin de mettre tous les atouts de leurs côtés. Mais il est important de faire remarquer que sachant pertinemment que sa mission sera difficile, le fait que Zetchi ait décidé de s'y engager c'est qu'il en a bien les moyens. Car, faut-il bien noter également, Zetchi est connu pour travailler surtout dans l'ombre sans faire trop de bruit. De plus, le 24 décembre dernier, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, a indiqué que son département n'allait pas lésiner sur les efforts pour soutenir cette candidature, lors de l'élection des représentants africains au conseil de la Fédération internationale (FIFA), prévue à l'occasion de l'Assemblée générale élective de la CAF, le 12 mars 2021 à Rabat (Maroc).

Zetchi (55 ans) a bien entamé sa campagne bien qu'il s'attende à «une rude concurrence», lui qui, ambitionne à travers sa candidature, à devenir la deuxième personnalité sportive algérienne à intégrer le conseil de la FIFA après l'ancien président de la FAF Mohamed Raouraoua (2011-2015).

Certains espéraient voir le MJS faire l'intermédiaire avec l'ex-président de la FAF, Raouraoua, pour soutenir Zetchi sachant qu'il (Raouraoua) connaît parfaitement les coulisses de la CAF et surtout les personnalités pouvant influer sur la candidature de l'Algérie.