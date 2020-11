Le président de la Fédération algérienne de football (FAF) Kheireddine Zetchi, s’est dit prêt à discuter avec les présidents de clubs de la Ligue 1, dont la majorité souhaite revoir le système de compétition à 38 journées. «Si la majorité des clubs souhaite revoir le système de compétition, en adoptant un championnat à deux groupes, je suis prêt à en discuter. Je ne suis pas contre l’idée, mais nous allons aborder le sujet, et voir les avantages et les inconvénients de cette formule.

Je tiens à préciser qu’aucune décision n’a encore été prise. Jusqu’à preuve du contraire, un championnat à 38 journées est toujours de mise», a-t-il déclaré aux médias.

Plusieurs clubs de l’élite ont proposé aux instances nationales de football un calendrier avec deux groupes de 10 clubs chacun : (Centre-Est, Centre-Ouest) avec play-off et play-down, au lieu d’un championnat à 38 journées. Pourtant, la majorité des clubs professionnels, avait opté pour un cham-pionnat à 38 journées, dans le cadre du changement du système de compétition pyramidal, décidé par la FAF.

La FAF a fixé au samedi 28 novembre, le déroulement de la première journée du championnat, en présence désormais de 20 clubs au lieu de 16. Le début du championnat sera précédé, une semaine plus tôt par le déroulement de la Supercoupe d’Algérie, opposant le CR Belouizdad et l’USM Alger au stade olympique du 5-juillet. «Nous sommes en contact avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, qui, par le biais du ministère de la Santé, suit l’évolution de la situation sanitaire. La santé de nos joueurs et des supporters c’est ce qu’il y a de plus important. La position de la FAF a toujours été de retrouver la compétition, tout en appliquant le protocole sanitaire.

Au jour d’aujourd’hui, la Supercoupe d’Algérie, prévue le 21 novembre, et le coup d’envoi du championnat, fixé au 28 novembre, sont maintenus », a-t-il conclu.