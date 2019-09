Ayant bien vécu le début du professionnalisme dans le football algérien, étant à l’époque à la tête du club du Paradou AC, l’actuel président de la Fédération algérienne de football depuis deux ans, Kheïreddine Zetchi, a quelque peu tardé pour relancer « son » professionnalisme, dont il critiquait son prédécesseur à la tête de l’instance fédérale, Mohamed Raouraoua. Aujourd’hui, Zetchi veut se rattraper à l’ombre de la consécration des Verts, champions d’Afrique en titre, pour revoir la pyramide du football et surtout l’instauration du fair-play financier.

Le fair-play financier, faut-il le rappeler, « est une règle adoptée par l’UEFA en mai 2010 ayant pour but d’empêcher les dépenses excessives des clubs de football professionnels, qui les conduiraient à dépenser plus que ce qu’ils gagnaient dans le but du succès, et ce faisant menaceraient leur existence à long terme ».

La situation d’endettement des clubs algériens date de bien longtemps et même l’ancienne équipe fédérale n’a pu la régler. Zetchi vient d’avoir, à vrai dire, le courage de se lancer un défi pour tenter de régler ce véritable frein du développement de notre football, lié essentiellement aux finances des clubs. Dans la pratique, la dernière aventure de l’USM Alger, dont les comptes du club sont bloqués depuis l’incarcération du président du club, Ali Haddad, est là pour booster les choses. L’USMA avait frôlé le forfait de la Ligue des champions en se retrouvant dans l’incapacité d’assurer les frais de transports pour jouer son premier match en compétition africaine des clubs, si ce n’est l’intervention d’une société inconnue, jusque-là en Algérie, qui a pris en charge ce volet. Et comme six clubs algériens sont concernés par des compétitions continentales et régionales, le Premier ministre, Noureddine Bedoui, est intervenu pour déclarer que le gouvernement algérien couvrira tous les coûts de transport des clubs nationaux participant aux championnats internationaux cette saison. Bedoui a signé une instruction à cet égard au profit, ainsi, de l’USM d’Alger et la JS Kabylie, engagés en Champions League, ainsi que le CR Belouizdad et le Paradou en coupe de la CAF, alors qu’en Coupe arabe, cela concernera le MC Alger, la JS Saoura et le CS Constantine. D’autre part, le Premier ministre a révélé que des mesures décisives seraient prises en ce qui concerne le financement et la conduite du football algérien. D’où la compréhension de cette sortie du président de la FAF de réorganiser le football algérien avec en point de base le fair-play financier. Mais pour ce faire, il faut nécessairement réactiver la direction nationale de contrôle de gestion (DNCG).

« Notre objectif est de créer des locomotives du football algérien à qui nous voulons donner le maximum de moyens. Revenant à un modèle qui a fait ses preuves ailleurs, pourquoi pas chez nous ? Les pouvoirs publics doivent nous aider », a-t-il lancé vendredi dernier en expliquant, à titre d’exemple que dans la Ligue 2, on doit procéder à supprimer les SSPA et là, il y a des procédures à suivre pour y arriver.

On permettra également aux clubs professionnels qui rétrograderont de garder leur statut de professionnel à condition de respecter le fair-play financier. Et de ce fait, poursuit le président de la FAF, « le rôle de la DNCG sera d’importance capitale pour assurer ce fair-play financier comme il est d’usage dans les différents championnats européens ». Pour le président de la FAF, « la nouvelle pyramide du football sera présentée pour approbation lors de la prochaine assemblée générale extraordinaire ce mois de septembre ». Son objectif « est de sauver le professionnalisme en réduisant le nombre de clubs professionnels ». Il faut dire que la tâche et la mission que vient de se proposer de relever le président de la FAF est vraiment compliquée et bien difficile à réaliser.

Beaucoup d’argent circule au niveau des clubs depuis des années et il n’y a aucun contrôle. Et pour débuter, il va falloir procéder d’abord par des audits comme l’a déjà commencé l’ex-président de cette DNCG justement, Mohamed Mecherara, avant de voir qu’il n’est pas aidé par les pouvoirs publics en démissionnant…