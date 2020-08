La question de savoir si le ministère de la Jeunesse et des Sports va reculer à propos de l'interdiction des changements dans les statuts et règlements des Fédérations avant le renouvellement des élections de ses instances au mois de mars prochain persiste encore, notamment avec l'insistance de la FAF à appliquer son nouveau système pyramidal des compétitions. Cependant, l'instance qui gère le football algérien semble se donner une légitimité en rapportant une réunion de la FIFA-CAF à laquelle le président Kheïreddine Zetchi a assistée. Ainsi, la FAF rapporte sur son site officiel que «le président de la Fédération algérienne de football (FAF) a pris part, mer-credi 12 août 2020, à une réunion FIFA - CAF, en présence du président de l'Instance internationale Gianni Infantino et celui de la Confédération africaine de football Ahmad Ahmad, mais également des membres du conseil de la FIFA et du COMEX de la CAF, à savoir Fawzi Lekjaâ, premier vice-président de la CAF (Maroc), Hani Abu Rida (Egypte), Tarek Bouchemaoui (Tunisie) et Ahmed Yahia (président de la Fédération mauritanienne de football et membre du COMEX CAF)». Elle ajoute pour donner plus de consistance aux participants et plus de crédit à la présence de Zetchi qu'il y avait aussi, côté FIFA, Fatma Samoura, secrétaire générale, Mattias Grafstrom, secrétaire-adjoint et Veron Mosengo-Omba, directeur régional de la division des associations membres Afrique et Caraïbes». Puis la FAF donne enfin l'objet de la réunion: «Cette réunion, qui s'est déroulée par visioconférence (Zoom) et qui a duré 3 heures (16h-19h), a été l'occasion de faire le point essentiellement sur la situation du football en Afrique suite à la pandémie de coronanvirus, mais aussi sur la préparation du retour aux activités footballistiques; les fenêtres FIFA (dates et calendrier international) et l'annulation et/ou le report de certaines compétitions.» La FAF rapporte aussi qu'«invité à intervenir après le président de la CAF, Kheïreddine Zecthi a dressé un tableau sur la situation de la pandémie en Algérie, son évolution et toutes les décisions et mesures prises par la fédération depuis le mois de mars, et l'arrêt des activités sportives, jusqu'au dernier Bureau fédéral du 10 août 2020.». Et c'est à partir de là que la FAF veut bien se donner une légitimité, ou une «couverture» de la FIFA en indiquant qu«il (Zetchi, Ndlr) a fait part également du recours par le Bureau fédéral, à une consultation écrite auprès des membres de l'Assemblée générale, ce qui a amené à prendre la décision de mettre fin à la saison 2019-2020». Et, cerise sur le gâteau, l'instance fédérale tient bien à préciser que c'est là, «une démarche participative qui a été saluée par les instances FIFA - CAF, tout comme les efforts consentis pour s'adapter à une crise sans précédent, que ce soit par rapport aux réaménagements apportés au système de compétition ou alors la possibilité donnée aux différents démembrements (Ligues) de continuer à activer en attendant la tenue de leurs assemblées générales de renouvellement de mandat». Enfin, la FAF annonce dans son communiqué sur cette réunion FIFA-CAF que «d'autres réunions sont prévues à l'avenir, cette fois avec le président de la CAF pour faire le point sur l'évolution de la situation dans les différents pays des associations membres et l'aide à apporter à ces dernières.»