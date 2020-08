Ces dernières semaines, la presse anglaise s'enflamme concernant le dossier Jadon Sancho. D'après certains médias, un accord aurait déjà été trouvé entre les dirigeants de Manchester United et l'entourage du joueur pour un lucratif contrat longue durée. Cependant, Goal a affirmé qu'il n'en serait rien et que les Red Devils pourraient d'ailleurs à terme décider de se retirer du dossier si le Borussia Dortmund ne revoyait pas à la baisse ses ambitions concernant l'indemnité de transfert. Mais le BvB n'aurait jamais discuté avec Manchester United pour un éventuel deal pour Jadon Sancho. Pour le Süddeutsche Zeitung, Hans-Joachim Watzke a tenu à mettre les choses au clair concernant la grosse opération de Jadon Sancho qui n'en serait d'ailleurs même pas une au vu de la situation actuelle. «Jusqu'à présent, il n'y a eu aucun contact entre le Borussia Dortmund et Manchester United en ce qui concerne Sancho. Que ce soit indirectement ou par des intermédiaires présumés.» Un constat clair du directeur général du Borussia Dortmund alors que le Real Madrid songe à terme à le recruter sous l'impulsion de Zinedine Zidane, comme le10sport l'a révélé le 8 juin dernier. Reste désormais à savoir si le Real Madrid se décidera à lancer une offensive.