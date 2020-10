Vendredi, le quotidien AS a fait saUne sur Kylian Mbappé (21 ans, 3 matchs et 2 buts en L1 cette saison), qui pourrait faire l'objet d'une offre du Real Madrid l'été prochain. De son côté, l'entraîneur de la Maison Blanche, Zinedine Zidane, a fait part de son agacement concernant les rumeurs sur l'attaquant du Paris Saint-Germain. «Il y a toujours beaucoup de rumeurs autour du Real Madrid, et je ne parle pas que des joueurs, mais de tout ce qui peut toucher au club. Cela n'influence ni moi ni le vestiaire. Le mercato est clos. Nous avons l'équipe que nous avons et nous nous battrons avec nos armes», a fait savoir le Champion du monde 1998 au sujet du buteur tricolore.