Désormais, dans l’ombre de Thibaut Courtois, Keylor Navas souhaiterait quitter le Real Madrid, à moins de 10 jours de la clôture du mercato estival. Le Paris Saint Germain semble en pole position pour attirer le Costaricien cet été, alors que la Maison Blanche serait déjà à la recherche de son successeur. Si Zidane comptait sur Navas la saison prochaine, ce revirement de situation ne serait pas du goût de l’entraîneur français ni de son président. Rien ne va plus pour Navas. Désireux de connaître un nouveau club, le portier costaricien aurait provoqué l’énervement de la direction du Real Madrid, selon les informations de la Cadena Ser. En effet, Navas avait laissé entendre qu’il allait rester au sein du club merengue et ce changement d’avis ne semble pas plaire à Zinedine Zidane et à Florentino Pérez. De là à bloquer son départ ? Quoi qu’il en soit, le PSG devra se montrer convaincant.