Le Real Madrid ne verra pas les quarts de finale de la Ligue des Champions suite à ses deux défaites face à Manchester City. Cette élimination a rapidement emmené certains médias espagnols à s'interroger sur l'avenir de Zinedine Zidane. Il faut dire que le changement sur le banc de la Juventus n'a pas manqué d'alimenter les rumeurs sur un possible départ de Zidane de Madrid. C'est finalement Andrea Pirlo, qui a été intronisé entraîneur des Bianconeri. Zinedine Zidane ne devrait pas quitter Madrid de sitôt. Le site OkDiario annonce que le Real ne remet pas en question l'avenir de Zizou. Les Merengue envisageraient même de faire de Zidane leur «Ferguson» et qu'il reste au Real Madrid, même après sa période en tant qu'entraîneur, dans un autre rôle, comme directeur sportif par exemple. Zidane lui-même n'a pas laissé de place au doute après la défaite contre Manchester City: «Je suis le manager du Real Madrid. Je n'ai à penser à rien. Il est maintenant temps de se reposer et nous reviendrons pour une belle saison.»