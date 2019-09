Après le long et pénible feuilleton Neymar de l’été 2019, le Paris Saint-Germain pourrait à nouveau vivre une période estivale 2020 mouvementée. En effet, le quotidien Sport annonce que le Real Madrid aurait déjà lancé les grandes manœuvres pour attirer Kylian Mbappé dans la capitale espagnole l’été prochain. Le média catalan va même plus loin en avançant que le petit prodige français aurait donné son accord à Zinedine Zidane.

On apprend également que si l’affaire ne pouvait pas se conclure en 2020, les Merengues seraient déterminés à revenir à la charge durant l’été 2021. A ce moment-là, l’ancien Monégasque n’aura alors plus qu’une année de contrat au PSG, qui se retrouvera de son côté face à un dilemme, si jamais son phénomène de 20 ans refusait de prolonger son bail entre-temps... Se séparer du joueur en échange d’une indemnité de transfert ou bien le laisser filer libre la saison suivante. Une technique bien rodée à Madrid, qui a procédé de la même façon pour attirer Eden Hazard.



Effectivement, l’ancien de Chelsea n’avait plus qu’une année de contrat et menaçait de partir libre la saison d’après. Par ailleurs, si l’intérêt de la Maison Blanche pour « Kyky » a pris un peu plus d’épaisseur, encore faudra-t-il parvenir à faire plier les champions de France en titre, qui ont montré une certaine fermeté dans le dossier Neymar.

Reste que dans le cas Mbappé, les bonnes relations entre Parisiens et Madrilènes pourraient faciliter le deal.