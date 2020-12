Parti du Real Madrid durant l'été, Sergio Reguilon, désormais à Tottenham, susciterait certains regrets chez les Merengue. Au point qu'ils souhaiteraient déjà le faire revenir. Avec Ferland Mendy et Marcelo, Zinedine Zidane estimait être bien équipé au poste d'arrière gauche en début de saison. De quoi être fatal à Sergio Reguilon. Au sortir d'une excellente saison avec le FC Séville, l'Espagnol est revenu au Real Madrid où il n'y avait donc pas de place pour lui. Par conséquent, il fallait partir et c'est à Tottenham que le joueur de 23 ans a posé ses valises dans le cadre d'un transfert définitif. Or, du côté de Londres, sous les ordres de José Mourinho, Reguilon fait une belle impression, ce qui n'aurait pas échappé au Real Madrid. D'ailleurs, entre les Merengue et leur ancien joueur, le lien ne serait pas totalement rompu puisqu'une option de rachat aurait été négociée. Et celle-ci pourrait bien être activée prochainement. L'été prochain, le Real Madrid pourrait frapper fort sur le marché des transferts, rêvant notamment de Kylian Mbappé ou d'Eduardo Camavinga. Toutefois, la première recrue estivale de Zinedine Zidane pourrait bien être Sergio Reguilon. En effet, sur le plateau d'El Chiringuito, Eduardo Inda a confié: «Cela peut arriver à la fin de la saison, c'est un joueur qui est parti sans aucune raison. Le Real Madrid veut récupérer Reguilon et Zidane est d'accord.» Sergio Reguilon pourrait donc prochainement revenir au Real Madrid et pour cela, la Casa Blanca aura besoin de dépenser 35 millions d'euros, le montant de son option de rachat. Il est utile de rappeler que prêté à Séville, Reguilon a définitivement quitté le Real, l'été dernier, pour Tottenham. «Continuer (au Real, ndlr) ne dépendait pas de moi, a-t-il expliqué. J'ai la conscience très claire et je ne suis pas frustré par des décisions que vous ne prenez pas et par des choses qui échappent à votre contrôle.» Il indique ne pas avoir parlé de sa situation avec Zidane: «J'ai discuté de ma situation avec le club.». Par ailleurs, et au sujet d'une «mésentente» entre lui et le fils de Zidane à ce moment, là, Sergio Reguilon (23 ans) a démenti avoir quitté le Real Madrid en raison d'un différend avec Luca Zidane. Le média espagnol El Confidencial avait révélé un désaccord entre l'arrière gauche et le gardien, l'un des fils du Champion du monde 1998. Cela aurait refroidi ses relations avec l'entraîneur madrilène, Zinedine Zidane. «Je m'entends très bien avec Luca Zidane, je n'ai jamais eu de problème avec lui, au contraire, nous nous entendons très bien, a-t-il confié dans l'émission El Transistor sur Onda Cero. J'ai encore beaucoup de contacts avec lui et je vais dîner avec lui, donc tout ce qui est dit sur notre relation est totalement faux.», a conclu Reguillon.