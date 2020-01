Il n'aura pas fallu attendre très longtemps pour voir Zinedine Zidane reprendre ses bonnes habitudes et mener le Real Madrid à la victoire. Revenu aux affaires en mars dernier après les éliminations des Merengue en coupe du Roi et en Ligue des champions, le technicien tricolore n'avait alors déjà plus rien à espérer de la fin de saison dernière. Il en est évidemment tout autrement de l'exercice en cours. Malgré quelques ratés en début de saison, le bilan des Madrilènes est plutôt encourageant avec une deuxième place en Liga, seulement devancés à la différence de buts par le Barça, une qualification pour les 8es de finale avec un choc au sommet face à Manchester City et, depuis dimanche, un sacre en Supercoupe d'Espagne. Grâce à la nouvelle formule de la compétition, le Real a, en effet, été convié au raout organisé en Arabie saoudite et n'a pas laissé passer l'occasion. Opposés à l'Atletico Madrid en finale, les Merengue ont en effet eu le dernier mot aux tirs au but (0-0, 4 t.a.b à 1), comme lors de la finale de la Ligue des champions 2016.

Le premier sacre de Zinedine Zidane à la tête de la Casa Blanca. Neuf autres titres ont suivi depuis, Zizou avec déjà un palmarès hors norme pour un entraîneur qui affiche à peine plus de trois ans d'activité avec trois Ligues des champions, deux Coupes du monde des clubs, deux Supercoupes d'Europe, deux Supercoupes d'Espagne et une Liga. Le champion du monde 1998 a pour l'heure remporté 10 des 16 compétitions auxquelles le Real pouvait prétendre sous son commandement. Un palmarès exceptionnel que n'a d'ailleurs pas manqué de saluer Florentino Perez. «Il a déjà beaucoup de trophées et peut être en être fier. Et espérons que cela continue», a ainsi confié le président madrilène, ajoutant: «Zidane a une relation amoureuse avec le Real, il a décidé de se reposer pendant un an et maintenant il est revenu avec une énergie nouvelle. Avoir Zidane est une bénédiction du ciel.»

Atletico Madrid : Simeone validele sacrifice de Valverde

Expulsé après s'être sacrifié en taclant Alvaro Morata, qui partait seul au but en fin de prolongation, Federico Valverde est l'un des artisans du sacre du Real Madrid (0-0, 4-1 aux TAB) en Supercoupe d'Espagne. Le milieu de terrain a même reçu le trophée de l'homme du match, ainsi que les félicitations de l'entraîneur de l'Atletico Madrid Diego Simeone. «Je pense que le prix de l'homme du match a tout son sens parce que Valverde a gagné le match sur cette action, a réagi l'Argentin. (...) Cela a été l'action la plus importante du match. Je lui ai dit 'ne t'inquiète pas, tout le monde aurait fait la même chose à ta place.' Il a fait ce qu'il avait à faire, on verra combien de matchs de suspension il va prendre.» On sent quand même le technicien un peu amer, et ça peut se comprendre.

FC Barcelone : Le club se tourne vers l'option Pochettino

Ernesto Valverde ira-t-il au bout de son contrat avec le FC Barcelone, soit en juin prochain ? Pour la presse espagnole, il ne fait aucune doute que l'ancien coach de l'Athletic Bilbao devrait être prochainement débarqué après l'échec de ses Blaugranas en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne, face à l'Atletico de Madrid. Mais la direction du club catalan éprouverait des difficultés à trouver le candidat idéal pour assurer la succession. Après l'ancienne gloire locale, Xavi Hernandez, c'est Ronald Koeman, lui aussi un ancien de la maison, qui aurait décliné. Selon la RAC1, une nouvelle piste aurait été activée dernièrement, et mènerait à Mauricio Pochettino. Le technicien argentin est libre de tout engagement depuis son éviction de Tottenham en novembre dernier. Néanmoins, l'ex-défenseur central a toujours assuré qu'il n'officierait jamais au Barça eu égard à son attachement pour le rival qu'est l'Espanyol…

Manchester City : Agüero fait tomber deux records

Décrié pour ses performances souvent moyennes en Ligue des Champions, Sergio Agüero est une véritable machine de guerre en Premier League. Auteur d'un triplé contre Aston Villa (6-1), dimanche, l'attaquant de Manchester City est devenu le meilleur buteur étranger de l'histoire du championnat anglais avec 177 réalisations en 255 matchs. Le Sud-Américain fait mieux que Thierry Henry (175 buts en 258 matchs), détenteur du record jusqu'ici, et revient à hauteur de Frank Lampard au 4e rang des meilleurs buteurs de Premier League. Seuls Alan Shearer (260), Wayne Rooney (208) et Andy Cole (187) font mieux. Par ailleurs, Agüero est devenu le joueur ayant inscrit le plus de triplés dans un match de Premier League avec

12 unités.

Le Citizen devance cette fois-ci Shearer (11), Robbie Fowler (9e), Henry, Michael

Owen et Harry Kane (9). Une sacrée carrière !

AS Rome : Zaniolo gravement blessé

Le jeune milieu de terrain international de l'AS Rome Nicolo Zaniolo a été victime, dimanche, d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit et sera vraisemblablement absent toute la fin de saison, a annoncé son club. La Roma évoque également une «lésion au ménisque» et précise que le joueur devait être opéré hier. Zaniolo, s'est blessé au milieu de la première période du match perdu par son équipe face à la Juventus (2-1). Sorti en pleurs et sur une voiturette médicale, il a été immédiatement conduit à l'hôpital pour des examens. Agé de 20 ans, Zaniolo est un très grand espoir du football italien, qui s'est révélé la saison dernière avec le club de la capitale. Il compte cinq sélections avec l'Italie et sa présence cet été à l'Euro ne faisait guère de doutes avant sa blessure. «Je vous jure que je reviendrai plus fort qu'avant», a-t-il écrit sur Instagram.

Schalke 04 : Vers l'arrivée de Todibo ?

Courtisé avec insistance par le Bayer Leverkusen et le Milan AC, ces dernières semaines, le défenseur central du FC Barcelone Jean-Clair Todibo (20 ans, 2 matchs en Liga cette saison) a-t-il enfin réalisé un choix concernant son avenir ? Selon les informations du quotidien catalan Mundo Deportivo hier, l'ancien Toulousain va être finalement prêté pour la seconde partie de la saison à Schalke 04 ! Visiblement, cette option a été retenue car la formation allemande a accepté un prêt sans option d'achat, ce qui garantit le retour du jeune talent français au Barça l'été prochain. Désormais, Todibo se retrouve attendu à Gelsenkirchen dans la journée afin de passer sa visite médicale et valider dans la foulée cette opération.

PSG : Neymar veut enchaîner Copa et JO

Et si les attaquants du PSG, Neymar et Mbappé, se retrouvaient lors des jeux Olympiques de Tokyo 2020 l'été prochain ? Tout comme le Français, le Brésilien a affiché son envie de disputer ce tournoi olympique, qui se déroulera du 22 juillet au 8 août. Alors que l'ancien Monégasque veut enchaîner l'Euro et les JO, l'Auriverde espère faire la même chose mais avec la Copa America (12 juin-12 juillet). « Je suis prêt à faire les deux, mais je pense que c'est un peu compliqué. Il faut en parler au club. Lorsque j'étais à Barcelone, ils ne m'ont pas laissé jouer les deux compétitions, mais on va en parler et voir ce qui est le mieux. J'espère être à 100% pour aider l'équipe brésilienne d'une manière ou d'une autre», a confié Neymar en zone mixte après le match nul face à l'AS Monaco (3-3). Pour que cette question se pose, il faut déjà que le Brésil valide son billet pour les JO lors d'un tournoi qualificatif qui débute le 18 janvier