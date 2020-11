Après avoir disputé quelques minutes contre Mönchengladbach, Eden Hazard a pu enfin retrouver une place de titulaire au sein de l’équipe madrilène, et ce choix de Zidane s’est avéré être payant. Le Belge a transpercé les filets du promu Huesca à la 40e minute, permettant au Real Madrid de débloquer la situation face à Huesca (4-1). Un premier but avec les Merengue depuis plus d’un an, qui lui a valu les louanges de son coach en conférence d’après-match. Sans surprise, Zidane a félicité son joueur en conférence de presse pour son but, et s’est montré ravi de voir le Belge avoir de nouveau de très belles inspirations. Il a cependant également demandé à ce que les fans ne s’enflamment pas trop, puisque ce dernier est encore loin d’avoir retrouvé entièrement son niveau réel : «Il faut y aller petit à petit avec Hazard pour qu’il retrouve ses sensations. On sait quel type de joueur il peut être. On est tous heureux pour son but. Maintenant, Hazard et Vinicius peuvent tous les deux jouer à gauche, je vais voir ce que l’on va faire par rapport à ça.»