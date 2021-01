Le Real Madrid n'a pu faire mieux que match nul sur la pelouse de Elche (1-1). Sûrement agacé par le résultat, Zinedine Zidane a dû en plus se justifier sur la nouvelle mise sur le banc du Norvégien Martin Odegaard. D'après AS, l'entraîneur français a déclaré: «Il n'y a aucun problème avec Odegaard. Il faut faire des choix». Il n'est pas sûr que la déclaration de Zidane rassure Odegaard. Arrivé à 17 ans au Real Madrid, le Norvégien a été prêté 3 saisons en Hollande avant d'exploser la saison dernière à la Real Sociedad (4 buts et 6 passes décisives en 31 matchs de Liga). ZZ avait donc choisi de lui faire confiance cette saison. Mais après 8 matchs et une dernière titularisation pour la défaite contre Donetsk en Ligue des champions le 1er décembre, Martin Odegaard n'est plus sorti du banc. De quoi alimenter la rumeur d'un départ cet hiver?