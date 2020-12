Samedi dernier, le quotidien Marca expliquait que les cadres du Real Madrid, à savoir Ramos, Modric, Benzema, Casemiro et Kroos, avaient réclamé un entretien avec l'entraîneur Zinedine Zidane afin de réduire les rotations au sein de l'équipe. Présent en conférence de presse mardi, le technicien français a totalement démenti cette information. «Une réunion pour demander ça? Non, ça n'arrive pas ici. Je suis l'entraîneur et je décide avec mon staff. Les joueurs ne s'impliquent pas dans ces choses-là. Ce qu'ils veulent, j'en suis convaincu, c'est gagner des matchs», a commenté le coach des Merengue.