Entraîneur du Real Madrid n'est pas un métier de tout repos. Zinedine Zidane peut d'ailleurs en témoigner. Alors que la pression est immense, le moindre faux pas peut-être fatal. Depuis le début de la saison, Zizou a d'ailleurs déjà sauvé sa tête à deux reprises. Mais cette fois, le sort du Français pourrait bien être scellé. En effet, le Real Madrid a vécu une terrible déconvenue mercredi en s'inclinant face à Alcoyano, club de 3ème division espagnole (1-2). Un revers qui place Zidane sur la sellette. Finira-t-il alors la saison sur le banc de la Casa Blanca? Suite à la défaite du Real Madrid, les rumeurs vont bon train concernant l'avenir de Zinedine Zidane. Néanmoins, il ne faudrait pas s'attendre à une décision radicale de Florentino Pérez dans l'immédiat. En effet, pour ESPN, des sources proches de la Casa Blanca ont annoncé que le Real Madrid conservera Zidane jusqu'à la fin de la saison. Malgré de grandes incompréhensions autour des choix du Français, les Merengue ne s'en sépareront pas maintenant, attendant de voir ce qui se passera jusqu'à la fin de la saison. Une tendance d'ailleurs confirmée par Guillem Balague. Pour la BBC, le journaliste a lâché: «L'idée du Real Madrid est de prendre une grande décision après la saison.» Rendez-vous donc à l'été. Mais qui pour le remplacer? Le Real a longtemps flirté avec Mauricio Pochettino mais ce dernier est devenu l'entraîneur du PSG. Massimiliano Allegri n'a pas particulièrement la cote à Madrid. Dès lors, la solution interne s'impose. Selon les informations du journal AS, un seul homme est considéré comme une alternative à Zidane et répond à la question initiale: comment remplacer une légende? Eh bien par une autre légende! Cet homme n'est autre que Raul, l'ancien numéro 7 du Real Madrid et toujours recordman du nombre de matchs joués avec la Casa Blanca (741). Actuellement, il dirige, comme Zidane avant lui, la Castilla du Real Madrid, avec laquelle il n'obtient pas forcément de très bons résultats... comme Zidane avant lui. Cela n'avait pas empêché le Français d'être nommé sur le banc de touche de l'équipe première. Dès lors, avec Raul dans les parages, Zizou doit se méfier.