Le Real Madrid avait démarré son mercato très fort. Rodrygo Goes, Éder Militão, Ferland Mendy, Luka Jovic et Eden Hazard sont ainsi venus renforcer les rangs merengues dès les premières semaines du mois de juin. Mais depuis, ça s’est bien calmé. Premièrement car l’effectif est déjà bien fourni comme ça et qu’il n’y a pas besoin de recruter à tout va, mais aussi parce que la piste prioritaire, Paul Pogba, semble s’être considérablement compliquées, avec des Red Devils bien trop exigeants.

En conférence de presse cette nuit, l’entraîneur madrilène Zinedine Zidane a fait le point sur ce dossier. « On doit respecter les choses, au club on sait ce qu’on veut et on sait qu’on peut boucler des arrivées ou des départs jusqu’au 31 (août, NDLR). On a un plan et on verra ce qui se passera. Vous savez beaucoup de choses, on verra.

Beaucoup de choses peuvent se passer. Ce qui est important c’est qu’au sein du club on sait ce qu’on veut faire et on travaille dessus », a-t-il lancé, confirmant l’intérêt pour le Français mais ne souhaitant pas trop entrer dans les détails au risque de froisser la direction mancunienne. Mais sur le plan des départs, ça bloque aussi. Gareth Bale ne trouve toujours pas preneur, James Rodriguez est encore dans le flou même si l’Atlético souhaite l’enrôler, Mariano Diaz ne souhaite pas partir...

Le club de la capitale espagnole a pourtant besoin de vendre s’il souhaite s’offrir Paul Pogba. « James est un joueur du Real Madrid, mais là il est en vacances, je ne peux pas en dire plus. Bale ? Ce n’est pas un problème. Je ne vais jamais dire qu’un joueur est un problème. Il est sous contrat, on verra ce qui se passera. Rien n’a changé avec lui depuis juin », a confié le Marseillais.

« Il faut respecter tout le monde. C’est difficile, mais il faut parler avec tous les joueurs. Je l’ai fait parce que j’aime être transparent avec eux ».

Zinedine Zidane demande donc du respect pour les joueurs considérés comme indésirables de son effectif. Reste cependant à voir si le tacticien français fera appel à eux cette nuit à l’occasion du premier match amical de l’été, face au Bayern Munich...