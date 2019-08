On ne peut pas vraiment dire que Zinedine Zidane n’a pas été gâté durant ce mercato estival. Revenu sur le banc du Real Madrid, l’entraîneur français avait imposé comme condition de pouvoir jouir d’une campagne de recrutement XXL. Un voeu exaucé, la Casa Blanca ayant investi plus de 300 millions d’euros pour faire venir Eden Hazard, Eder Militão, Luka Jovic ou encore Ferland Mendy. Cependant, ZZ n’est pas tout à fait ravi. Après Hazard, la grande priorité du Champion du monde 98 se nommait Paul Pogba. Habituellement pas très bavard lorsqu’il s’agit d’évoquer les cibles merengues sur le marché, le Marseillais n’avait pas hésité à faire part publiquement de son intérêt pour son compatriote de Manchester United. Mais MU n’a pas cédé. Et le président Florentino Pérez n’a pas affiché non plus un grand entrain, bien plus tenté par l’idée de chiper Neymar au Barça. AS révèle toutefois que Zidane y croit encore. « Zidane attend un dernier effort pour recruter Pogba », écrit le quotidien madrilène. Un voeu qui semble quand même difficile à réaliser à ce stade du mercato. Le marché anglais est fermé depuis plus de deux semaines (MU ne peut donc pas engager de remplaçant) et il convient de rappeler que le milieu de terrain mancunien ne fait pas l’unanimité au sein du board madrilène. Les chances de ZZ sont donc plus que minimes, même si le journal ajoute que le Français comptait mettre en avant son comportement sans reproche face aux (gros) ratés du mercato merengue, à savoir l’absence de renforts au milieu et l’obligation de devoir gérer les indésirables Gareth Bale et James Rodriguez. Un argument moral qui, sauf énorme rebondissement, ne devrait toutefois pas peser bien lourd face aux plans de Pérez pour cette fin de mercato.