Pisté de longue date par le FC Barcelone, mais également par la Juventus en Italie, le joueur néerlandais, en fin de contrat cet été, aurait attiré un autre club de la Liga. Selon les informations relayées par OK Diario, le Real Madrid s'intéresserait au cas Memphis Depay. Après le départ de Luka Jovic en prêt en Allemagne, le club madrilène chercherait un remplaçant offensif qui pourrait suppléer le Serbe dans l'effectif, mais également compenser la longue blessure du jeune Brésilien Rodrygo (20 ans), absent des terrains pour les deux prochains mois à cause d'un claquage tendineux. Memphis Depay, libre à la fin de la saison, apparaît donc comme une solution idoine, et à moindre coût. Le Real Madrid pourrait le débaucher libre dans 6 mois, mais aurait plutôt l'intention de le faire lors de ce mercato hivernal, contre une certaine somme d'argent. Le président de l'OL, Jean-Michel Aulas, a déjà indiqué ne pas vouloir céder son capitaine lors du mercato actuel. Les bonnes relations de Lyon avec le Real Madrid pourraient cependant modifier cette tendance. Cette saison, Memphis Depay (26 ans) a marqué 11 buts etdonné 5 passes décisives en 19 rencontres de L1.