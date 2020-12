Il était revenu en sauveur de la nation lors du mois de mars 2019, après presque un an de congé. Un an et demi plus tard, Zinedine Zidane, l'homme des trois Ligues des Champions consécutives (2016, 2017, 2018) pourrait bien à nouveau quitter la Casa Blanca, mais par la petite porte cette fois. ZZ a pourtant remporté le dernier championnat espagnol. Mais depuis le début de la saison 2020-2021, le coach français peine à retrouver de l'efficacité en Liga. Un jeu peu emballant, des défaites contre des équipes comme Cadiz et Alavés qui font tache et déjà sept points de retard sur le leader (mais un match en moins). Un bilan mitigé auquel s'ajoute une campagne de Ligue des Champions plus que médiocre. Battus à domicile par le Shakhtar Donetsk en octobre (2-3), les Merengue ont à nouveau mordu la poussière face aux Ukrainiens ce mardi soir (0-2). Résultat: le grand Real se trouve en troisième position (7 points), devancé par le Shakhtar (2e) et le Borussia Mönchengladbach (1er), mais à portée de tir de l'Inter (5 points). Autant dire que le match de la semaine prochaine contre les Allemands de Gladbach sera plus que vital. Mais aujourd'hui, la question est de savoir si Zidane sera sur le banc madrilène ou pas. Car El Mundo affirme ces dernières heures que Florentino Pérez réfléchirait sérieusement à débarquer son champion français. Le média espagnol ajoute même que ZZ pourrait même ne plus être là avant le match de championnat à venir contre l'Atletico de Madrid. Une information qui fait forcément grand bruit de l'autre côté des Pyrénées, où les noms de Mauricio Pochettino et de Raul sont déjà murmurés pour remplacer Zidane. Marca ajoute également que le coach merengue est plus que jamais remis en question. Sous contrat jusqu'en 2022, l'ancien milieu de terrain n'en finirait plus d'étonner les observateurs, comme son choix de ne pas aligner Casemiro en Ukraine. Zidane sent-il le vent tourner? Toujours est-il que le Français a fait savoir après la rencontre qu'il ne comptait pas rendre son tablier. «Je ne pense pas à démissionner. Nous avons eu des moments compliqués. C'est une mauvaise passe en termes de résultats. C'est la réalité, mais il faut continuer.» Les prochaines heures s'annoncent agitées au Real.