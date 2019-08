Ce serait un euphémisme de dire que le Real Madrid n’a pas réalisé une très bonne pré-saison, avec deux petites victoires en sept rencontres et une fessée mémorable reçue par l’Atletico Madrid (3-7). Pour autant, l’entraîneur madrilène Zinédine Zidane estime que son équipe est prête à retrouver le chemin de la Liga, ce samedi (16h) sur la pelouse du Celta Vigo. « Le plus important, c’est ce qu’on a réussi à faire jusqu’ici. La pré-saison est terminée et on reprend le championnat ce samedi. Aujourd’hui, nous sommes prêts pour les rencontres cruciales et à nous battre en Liga. (…) On sait qu’on doit faire une grande saison. Le premier match est samedi, nous reprendrons l’entraînement mercredi et il faudra qu’on soit au rendez-vous face au Celta », a déclaré ZZ en conférence de presse, lundi. Les Merengue seront attendus au tournant.