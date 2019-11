Après « l’affaire du drapeau » qui a déclenché cette semaine la colère de médias madrilènes, Gareth Bale est entré en jeu sous une énorme bronca lors de la victoire du Real Madrid face à la Real Sociedad samedi soir en Liga (3-1). Pris en grippe par le public du stade Santiago-Bernabéu, l’international gallois peut compter cette fois-ci sur le soutien de Zinedine Zidane. « J’espère que ça ne va pas durer toute la saison. On veut que le public soit derrière nous du début à la fin. Mais on ne peut pas contrôler ça. Les supporters ont le droit de faire ce qu’ils veulent, mais je leur demande d’applaudir tout le monde (...) Je me concentre sur le jeu et la victoire. Et Gareth a fait une bonne rentrée », a lâché l’entraîneur merengue en conférence de presse.