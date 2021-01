Solide, le Real Madrid s'est logiquement imposé face au Celta Vigo (2-0), samedi en Liga. Une victoire méritée qui a convaincu l'entraîneur de la Maison Blanche, Zinedine Zidane. «Je crois que nous sommes tous sur la bonne voie, nous devons bien faire les choses et continuer ainsi. Nous avons très bien débuté le match et jusqu'à la fin, nous avons été sérieux offensivement et défensivement, avec et sans le ballon. Ce n'est pas facile et c'est ce que les joueurs arrivent à obtenir et j'en suis heureux, mais il reste beaucoup de choses à faire et nous devons continuer», a indiqué le coach français face à la presse.