En Espagne, certains médias évoquent un retour possible de Pep Guardiola à Barcelone. Interrogé sur le sujet en conférence de presse, Zinedine Zidane encense le manager de Manchester City. Lors de sa conférence de presse d’avant-match face à l’Athletic Bilbao, Zinedine Zidane a qualifié Pep Guardiola de «meilleur entraîneur du monde». L’actuel coach du Real Madrid voue une grande admiration à l’ancien coach du Barça : « Pep Guardiola est le meilleur entraîneur au monde. Il l’a prouvé durant sa carrière et je suis impatient de l’affronter. Je le respecte en tant que coach et en tant que joueur», a-t-il expliqué rapporte beIN Sports. Les deux hommes vont s’affronter en Ligue des Champions à l’occasion d’un huitième de finale qui fait déjà saliver : « Ce sera spécial de le défier. En tant que joueur, je l’ai affronté plusieurs fois », a ainsi confié celui que Didier Deschamps considère comme son potentiel successeur à la tête des Bleus.