Certains observateurs s'étaient dit déçus du choix de carrière de Nabil Fékir, qui a quitté l'OL en 2019, pour rejoindre le Real Bétis. Pourtant, le Français réalise d'excellentes choses à Séville, sous les ordres de Manuel Pellegrini. Cette saison, il est l'un des joueurs les plus utilisés de son club, avec 1876 minutes de jeu toutes compétitions confondues. Son nom a été plusieurs fois lié aux grands de Liga, ces derniers mois, notamment au Real Madrid et au FC Barcelone. D'après les informations de Estadio Deportivo, Nabil Fékir plairait toujours du côté du Real Madrid. Mais le club de Zinedine Zidane n'est pas seul. Le média sévillan parle également d'un intérêt de l'Inter, mais également du FC Valence, de l'Atletico Madrid, du Napoli, ainsi que de plusieurs clubs de Chine et du Qatar. Reste à savoir si le Real Bétis souhaite le vendre, même si Manuel Pellegrini ne pourrait pas faire grand-chose face aux sirènes des grands d'Europe.