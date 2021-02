Absent depuis un mois en raison d'une lésion musculaire à une cuisse, Dani Carvajal a retrouvé le onze de départ avec le Real Madrid, dimanche, face à Valence. Mais le latéral droit a rechuté avant la demi-heure de jeu et a été remplacé par Lucas Vazquez. Le club merengue, qui affronte l'Atalanta Bergame, demain, en 8es de finale aller de la Ligue des champions (retour le 16 mars), est décimé par les blessures (Ramos, Hazard, Rodrygo, Odriozola, Valverde, Marcelo et donc Carvajal). Grâce à Benzema et Kroos, le Real Madrid s'est imposé contre Valence (2-0).