Dans une interview avec A Bola, Ramon Calderon, ancien président du Real Madrid, a lâché quelques informations sur l’ambiance dans son ancien club. « Les relations entre Florentino Perez et (Zinédine) Zidane sont très tendues. Le président du club n’a pas apprécié l’attitude de l’entraîneur à l’égard de Gareth Bale et James Rodriguez, car il leur avait tout d’abord dit qu’ils devaient partir le plus tôt possible et maintenant il les considère comme des joueurs fondamentaux. Ils jouent parce qu’ils n’ont pas d’autres alternatives et aussi parce que Florentino (Pérez) le voulait. Mais ce n’était pas l’équipe que Zidane voulait, et il est en colère parce qu’il sait que le club n’a rien fait pour recruter (Paul) Pogba et n’a pas non plus fait les efforts pour engager un joueur capable de renforcer son milieu de terrain. La situation est très compliquée et si cela ne change pas rapidement, il y aura bientôt une grande décision. » Qui pourrait être un licenciement, évoqué depuis plusieurs jours par la presse espagnole.