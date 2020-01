Selon les informations de Soccerlink, le technicien Français n'a pas digéré le comportement de son président, Florentino Perez qui se serait rapproché de José Mourinho à plusieurs reprises. Les bons résultats de Zidane lui ont permis de sauver sa place. Aussi, le refus catégorique du président du Real Madrid de recruter Paul Pogba, essentiel dans le projet de Zinedine Zidane, n'arrange pas la relation entre les deux protagonistes. Ces deux éléments sont les principaux faits qui auraient détérioré les relations entre les deux hommes. Une situation qui, toujours selon la même source, aurait conduit Zidane à envisager de mettre fin à son contrat en juin prochain. Ces rumeurs de départ repris par Mundo Deportivo, tombent à un moment de la saison où tout semble être parfait à Madrid. Seul leader en championnat, l'équipe de Zizou impressionne par ses résultats. Vainqueur de la Supercoupe d'Espagne, et prochain adversaire de Manchester City en Ligue des Champions, le Real Madrid peut encore tout gagner cette saison. Le souhait de Zinedine Zidane serait de remporter la Liga et au moins la Ligue des Champions cette saison. Il aurait affirmé dans son entourage qu'il partirait à la Juventus, où il serait attendu selon Mundo Deportivo. Le résultat actuel de Zizou lui offre une très grande marge de manœuvre au Real Madrid. Le technicien français aurait pu s'engager n'importe où après son premier passage à Madrid, mais il est revenu. Ce qui indique le lien profond qui existe entre le club et Zidane. L'objectif principal du Real est la Liga. Une victoire en Liga couplée d' une bonne prestation en Ligue des Champions devrait satisfaire la direction de Madrid. Zidane aura ainsi l'opportunité de recruter le joueur de son choix, en l'occurrence Paul Pogba. En conclusion, il serait difficile de voir Zidane volontairement quitter le Real Madrid en juin prochain