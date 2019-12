Au classement de la Liga, le Real arrive à la deuxième place après son ennemi de toujours le FC Barcelone. Le club merengue a 36 points à son compte, là où son adversaire en compte 3 de plus. Même s’ils ont toujours un match de moins à jouer côté madrilène, le technicien français aurait aimé que le succès soit au bout de ce match contre l’Atletico Bilbao, ce qui aurait permis un départ tranquille de ses joueurs en congé. Il n’empêche que l’ancienne star de l’équipe de France n’est pas inquiète, mieux, Zizou met beaucoup d’espoirs sur l’année 2020. S’exprimant après le match nul contre Bilbao, il a fait savoir qu’il était juste « ennuyé » pour ses joueurs qui méritaient selon lui de prendre les trois points de la victoire. Loin d’être en panique, Zidane a invité tout le monde à rester calme avant de rassurer sur le fait que le travail a été fait, parce que dit-il, ses joueurs ont « donné plus que 100% » de ce qu’ils pouvaient dans l’espoir d’obtenir un meilleur résultat. Refusant de débiner ses protégés, le coach madrilène estime que son équipe n’est pas récompensée à la hauteur de son investissement. Lors de son premier passage sur le banc madrilène, Zizou qui a été le premier entraîneur français du Real Madrid, avait remporté la C1 seulement 6 mois après sa nomination. Il récidivera les deux saisons suivantes avant de passer le tablier. Mais même si le Real a perdu Ronaldo, l’ancien goleador de son équipe, il est revenu au club et il faut dire qu’il n’a pas vraiment changé. Zidane garde sa sérénité habituelle même lorsque tout semble aller de travers. Le coach du Real Madrid est optimiste. Avec la qualité de l’équipe dont il dispose, il croit en un avenir radieux pour son équipe. « On va le changer en 2020 », a-t-il promis avant de répondre à la question sur le départ à la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo et les conséquences sur son équipe. À la question si le portugais manquait à son effectif, il a livré une réponse sans concession : « Non !», avant d’expliquer qu’il ne manque à son équipe que de « continuer avec » ce qu’elle a comme atouts. Le Real Madrid va procéder à quelques réglages lors de ce mercato hivernal. Son entraîneur qui affiche déjà une grande confiance pour la suite de la saison devrait être conforté dans ses convictions par le recrutement qui pourrait être fait.