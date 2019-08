Dans un monde idéal, Zinedine Zidane serait aux anges s’il pouvait disposer de son onze titulaire «final» le 17 août prochain. Cette date correspond au premier match de Liga contre le Celta Vigo. En réalité, il reste seulement 11 jours aux Merengue pour satisfaire pleinement «Zizou». Ce dernier «sait que ce ne sera pas facile». Mais il compte quand même sur Pérez pour frapper un voire deux grands coups d’ici le 17 août. La question est de savoir quels joueurs plaisent particulièrement à Zidane. De toute évidence, il souhaite booster son escouade dans l’entrejeu. Il veut que la Casa Blanca « fasse un effort » pour… Paul Pogba. Le milieu français est clairement son plan A en matière de recrutement. Mais à Manchester United, sa vente n’est pas envisagée jusqu’à nouvel ordre. En plus de Pogba, Zidane a donné son aval pour un plan B très séduisant. Il s’agit de Donny van de Beek. Le milieu est d’accord afin de signer un contrat au Real Madrid. Par ailleurs, les décideurs de l’Ajax, qui ont déjà cédé Matthijs de Ligt (Juventus) et Frenkie de Jong (FC Barcelone) cet été, sont d’accord afin de céder leur pépite. Forcément, ce ne sera pas à n’importe quel prix… Entre 60 et 80 millions seront nécessaires pour réussir à valider le transfert de Van de Beek.