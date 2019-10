La trêve internationale a laissé des traces au Real Madrid. Le club madrilène est confronté à une pénurie de milieux de terrain à l’approche du choc contre le FC Barcelone, son pire ennemi. Luka Modric s’est blessé lors du match Pays de Galles - Croatie (1-1) en sélection. Et la durée de son indisponibilité n’est pas encore connue. Il rejoint la longue liste de joueurs madrilènes blessés. Isco, Marco Asensio ou Gareth Bale… sont tous indisponibles pour blessure. On ignore toujours la gravité de la blessure du Croate. Mais Zinedine Zidane vient de recevoir une bonne nouvelle. L’entraîneur madrilène va récupérer l’un de ses cadres dans l’entrejeu. Écarté des pelouses depuis quelques semaines, Toni Kroos devrait reprendre assez rapidement avec le Real Madrid. L’international allemand sera apte pour le clasico contre le FC Barcelone, prévu samedi 26 octobre au Camp Nou. Une bonne nouvelle pour Zizou. La source explique que Zinedine Zidane veut profiter de la rencontre contre Majorque, samedi prochain, lors de la neuvième journée de Liga pour tester et relancer son milieu de terrain.