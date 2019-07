Hier, le Real Madrid a été humilié par l’Atletico Madrid (3-7) lors d’un match amical comptant pour l’International Champions Cup. Déçu par la gifle reçue par son équipe, l’entraîneur des Merengue Zinédine Zidane a cependant refusé de s’alarmer lors de son passage en conférence de presse. «On a encaissé 7 buts, c’est impossible à accepter. Les joueurs le savent aussi, et sont déçus. Il n’y a pas besoin d’en dire plus... Il s’agit d’un match de préparation, il va falloir s’améliorer sur tous les points. Nous préparons la saison et je suis tranquille. Il faudra être prêt le 17 août, pour le premier match de la Liga. Je reste convaincu que notre saison sera bonne», a commenté le technicien français. Le Real va devoir se servir de ce lourd revers pour se remobiliser.