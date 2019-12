Quatre jours après son nul convaincant concédé en fin de match (2-2) face au Paris Saint-Germain en Ligue des champions, le Real Madrid s’est imposé difficilement sur la pelouse d’Alavés (1-2), samedi, à l’occasion de la 15e journée de Liga, reprenant du même coup les commandes du championnat. Une rencontre où Zinedine Zidane avait choisi de faire tourner en partie son effectif. Pour commencer, Raphaël Varane a été laissé au repos, Gareth Bale aligné en lieu et place d’Eden Hazard, blessé à la cheville cette semaine, tandis que le prometteur Federico Valverde a été remplacé par le Ballon d’Or 2018, Luka Modric. Plus surprenant, Thibaut Courtois n’a pas pris place dans le but merengue. C’est Alphonse Areola qui a été préféré par « Zizou ». Dans le onze de départ madrilène pour la troisième fois de la saison, la deuxième fois en Liga, l’ancien Parisien a eu le droit aux félicitations de son coach, visiblement ravi de la prestation du Champion du monde 2018 avec les Bleus : « Alphonse (Areola) a très bien joué, surtout sur l’action du corner à la fin. Il a été fantastique », s’est enthousiasmé le technicien tricolore en conférence d’après-match. Avant de revenir sur son choix de titulariser le natif de Paris à la place de son concurrent belge. « Areola fait partie du groupe, il s’entraîne bien et ça se voit, il nous a souvent sauvés. De la même manière que Thibault (Courtois) quand il joue ». Le champion du monde tricolore l’a bien rendu à Zidane et a tenu à lui envoyer un message à son tour. Suite à sa belle performance face à Alaves, Alphonse Aréola a tenu à louer le management de Zinedine Zidane tout en assurant qu’il donnerait tout à chaque fois que l’entraîneur fera appel à lui . « Zidane parle beaucoup à chaque joueur et on est tous prêts à jouer lorsqu’il fait appel à nous. Nous faisons tout pour aider l’équipe et c’est encore plus satisfaisant quand il y a la victoire au bout, comme aujourd’hui ». a assuré Aréola à Real Madrid TV.

FC Barcelone : Le Barça vole au secours de Coutinho

Prêté cette saison au Bayern Munich, Philippe Coutinho a l’occasion de retrouver toutes ses sensations. En effet, les derniers mois du Brésilien ont été très compliqués au FC Barcelone. Joueur le plus cher de l’histoire du club catalan, Coutinho n’a jamais confirmé ce statut et cela n’a pas manqué les fans du Barça. En effet, au Camp Nou, l’ancien de Liverpool a essuyé de nombreux sifflets. Une situation qui a été très compliquée pour le principal intéressé, mais le club catalan était derrière lui. Sport rapporte une scène très intéressante du documentaire consacré au FC Barcelone, « Matchday - Inside FC Barcelona ». En marge de la rencontre entre les Blaugrana et l’Espanyol Barcelone la saison dernière, Josep Maria Bartomeu a volé au secours de Philippe Coutinho, alors objet des sifflets du Camp Nou. Le président du Barça a ainsi confié au Brésilien : « La majorité des gens t’applaudit. Ils ne sont que quatre à te siffler. »

Inter Milan : Réponse franche de Conte sur Gabigol

Annoncé comme le futur du Brésil au poste d’attaquant, Gabigol a déçu quand il a quitté Santos pour l’Inter Milan à l’été 2016. Avec seulement 1 but en 10 matchs et seulement 183 minutes de jeu au compteur, le natif de São Bernardo do Campo a ensuite été prêté sans réussite à Benfica avant de retrouver ses sensations avec Flamengo (31 buts et 10 passes décisives en 38 matchs cette saison). Double buteur victorieux en finale de la Copa Libertadores, celui qui avait coûté 29,5 millions d’euros il y a 3 ans et demi s’est parfaitement relancé. De là à imaginer un retour en grâce ? La situation s’annonce moins évidente. Alors que la tendance est plutôt à une vente, Antonio Conte a livré une réponse franche en conférence de presse : « Gabigol ? Marotta a déjà répondu sur le sujet avant le match contre le Slavia Prague. Le club a des idées claires sur ce sujet. Ensuite, comme je le dis toujours, j’aime parler de mes joueurs. Avec tout le respect que je vous dois, je suis heureux pour lui, mais je ne le considère pas comme un joueur à part entière et parler de lui maintenant reviendrait à manquer de respect à mes joueurs. » Le message est passé.

Atletico Madrid : Départ repoussé pour Lemar ?

Très décevant depuis son arrivée à l’été 2018, Thomas Lemar (24 ans, 17 apparitions toutes compétitions cette saison) ne sera pas retenu en cas d’offre intéressante cet hiver. Alors que l’Atletico Madrid prévoit de réinvestir le futur chèque reçu pour recruter l’attaquant de Valence, Rodrigo, Marca explique que l’Atletico Madrid va repousser le départ de l’ailier français pour l’été prochain. Pour mieux le vendre en cas de prestations plus abouties dans les semaines à venir ?

Arsenal : Pochettino, ses proches interviennent

Libre depuis son licenciement de Tottenham, Mauricio Pochettino a vu une place se libérer du côté d’Arsenal, où Unai Emery a été débarqué. Cité parmi les possibles successeurs de l’Espagnol, le coach argentin ne devrait toutefois pas revenir aux affaires immédiatement. En effet, le Daily Mail explique que ses proches lui conseillent de prendre du repos après plus de cinq années éreintantes chez les Spurs. Ces derniers estiment notamment que l’ancien défenseur central a une cote assez haute pour se permettre d’attendre l’été prochain afin de rebondir. Pour rappel, Pochettino fait partie des managers ciblés par le Bayern Munich pour le prochain exercice.

PSG : Allegri est à l’affût

Entre Leonardo et Thomas Tuchel, la relation semble saine. Pourtant, rien ne dit que les deux hommes cohabiteront encore longtemps au PSG. En effet, dès le retour du Brésilien, il a été question d’un possible danger pour l’avenir de l’entraîneur parisien. Tuchel jouerait donc très gros cette saison, notamment en Ligue des Champions. En cas de contre-performance, l’ancien de Dortmund pourrait ne pas être conservé, malgré un contrat jusqu’en 2021. Et cela n’a pas échappé à certains… Depuis son retour au PSG, Leonardo semble n’avoir qu’un nom en tête : Massimiliano Allegri. Actuellement libre depuis son départ de la Juventus, l’Italien aurait lui aussi la tête tournée vers le PSG. C’est en tout cas ce qu’annonce le journaliste transalpin, Nicolo Schira. Décidé à aller jusqu’au bout de son année sabbatique, Allegri voudrait toutefois revenir aux affaire la saison prochaine. Et il aurait une destination en tête : le PSG. Leonardo sautera-t-il sur cette occasion au détriment de Thomas Tuchel ?