Auteur de performances décevantes, ces dernières semaines, le gardien du Real Madrid Thibaut Courtois a bien aidé son équipe mardi sur la pelouse de Galatasaray (1-0) en Ligue des Champions. Auteur de deux parades décisives en première période, l’international belge a été félicité par son entraîneur Zinédine Zidane. « Si j’ai douté de Courtois ? Je n’avais aucun doute sur lui avant ce match, et c’est toujours le cas après. Il y a eu deux occasions pour Galatasaray en première période et il a été présent pour nous sauver. Je suis vraiment content avec Thibaut. Ce n’est jamais facile de jouer ici et il l’a fait avec personnalité », a apprécié le technicien français en conférence de presse.