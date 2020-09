Le Real Madrid, après avoir fait un match nul dans son entrée en lice de la Liga, se déplaçait, ce samedi soir, en Andalousie pour affronter le Betis Séville. Après avoir longtemps été menés sur le score de deux buts à un, les hommes de Zinedine Zidane se sont finalement imposés, grâce notamment à un penalty de Sergio Ramos, le capitaine, dans les ultimes instants de la rencontre (82e minute). Les deux attaquants du soir, Luka Jovic et Karim Benzema, n’ont pas trouvé le chemin des filets puisque Valverde, Emerson contre son camp et donc Ramos sont les buteurs de la soirée. Zidane a fait un léger passage, en conférence de presse, sur le duo de buteurs : « Ce que je cherchais, comme toujours, c’est de jouer dans le camp adverse. Nous pouvons être satisfaits du match, car nous avons obtenu les trois points. » Un passage relativement étonnant, car si Benzema a eu des occasions et marqué un but, annulé pour hors-jeu, Jovic, lui, n’a pas frappé une seule fois au but et a même été remplacé. Récemment, nous apprenions que Zinedine Zidane souhaitait une recrue au poste de buteur pour seconder un petit peu Karim Benzema, estimant que ce qu’il a en sa possession ne fait pas l’affaire. Il a logiquement été question de marché des transferts lors de cette conférence de presse. Marca, sur son site Internet, a titré hier matin : « Zidane: “Je ne veux pas de signatures” ». Une sorte de revirement donc. Le Français s’est expliqué ensuite un peu plus longuement. « Non. Nous en avons discuté. Je suis content de l’équipe que j’ai. Nous sommes qui nous sommes et nous allons essayer de faire une bonne saison », a-t-il ainsi déclaré. Comme une manière de mettre la pression ? Nul ne le sait. En revanche, l’été prochain, on s’attend à du lourd chez les Merengue…