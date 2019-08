Incapable de se mettre d’accord avec Manchester United depuis le début du mercato estival, le Real Madrid se serait fait une raison pour Paul Pogba. Considéré comme la grande priorité de Zinedine Zidane, le milieu de terrain tricolore s’éloignerait inexorablement de la capitale espagnole. Les Madrilènes ont encore quelques jours pour revenir à la charge concernant La Pioche. Le frère de la star mancunienne multiplie les appels du pied à Zidane depuis plusieurs jours, et ses messages ne seraient pas tombés dans l’oreille d’un sourd. De passage sur les antennes d’El Chiringuito TV, Eduardo Inda lâche un indice de taille sur Paul Pogba. Selon les déclarations du directeur d’OK Diario, Zinedine Zidane demanderait à Florentino Pérez de ne pas jeter l’éponge avec Pogba et de faire tout son possible jusqu’au 2 septembre. Une volonté farouche de l’entraîneur du Real Madrid d’enregistrer la signature de la star de Manchester United. Si le Real Madrid vient à payer le montant exigé par les Red Devils (200 millions d’euros), Paul Pogba devrait débarquer. Mais la direction merengue jugerait ce dossier «impossible».