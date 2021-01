vLe Real Madrid a manqué la marche vers la finale de la Supercoupe d'Espagne et la perspective d'un clasico face au Barça. Les Merengue se sont inclinés face à l'Athletic Bilbao (1-2), jeudi. Zinedine Zidane a reconnu les difficultés de son équipe à développer son jeu. «Nous n'avons pas bien lu notre début de match, il fallait sauter les lignes, nous ne l'avons pas fait et ils nous ont pressés, a-t-il analysé. Nous avons eu deux ou trois pertes de balles qui ne sont pas habituelles.» Après 6 victoires de suite décrochées en décembre, le Real marque un peu le pas avec deux nuls et une défaite lors de ses 4 dernières rencontres. Mais cela ne préoccupe pas Zidane. «Non, ce que nous allons faire, c'est continuer à travailler, il n'y a pas d'autre choix, a-t-il poursuivi. Lorsque les choses se passent bien pour vous, vous devez continuer à travailler pour insister.» Relancé sur d'éventuelles conséquences néfastes de cette équipe sur l'équipe, le Champion du monde 1998 s'est agacé. «Non, a-t-il sèchement répondu. Qu'est-ce que vous voulez, que nous arrêtions la saison?» Il reconnaît que cette défaite va de nouveau faire du bruit. «Oui, comme toujours, mais nous n'allons pas arrêter de penser à nous.» «Ce n'est pas un échec, s'est-il aussi défendu en conférence de presse. L'échec, ce n'est pas essayer, ne pas tout donner sur le terrain. La vie est comme ça, vous ne pouvez pas toujours gagner. Ce que nous essayons toujours de faire, c'est gagner, mais vous ne le pouvez pas toujours. Nous avons eu une bonne série et maintenant c'est 2 nuls et une défaite, c'est vrai. Nous devons continuer à travailler pour changer la dynamique rapidement. Ce qui se dira à l'extérieur ce sera toujours la même chose. Ce que nous pouvons faire, c'est continuer à travailler et faire avancer les choses en équipe.»