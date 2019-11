En démonstration, le Real Madrid a écrasé Eibar (4-0) samedi dans le cadre de la 13e journée de Liga. Même sans trouver le chemin des filets, l’ailier madrilène Eden Hazard (28 ans, 7 matchs et 1 but en Liga cette saison) a impressionné son entraîneur Zinédine Zidane sur cette rencontre. « Eden Hazard, je suis satisfait du match dans son ensemble. Sa première période a été impressionnante. On est contents, il va devenir un joueur important du Real Madrid, c’est sûr », a confié le technicien français en conférence de presse. Recruté pour 100 millions d’euros l’été dernier en provenance de Chelsea, le Belge doit encore monter en puissance pour justifier l’investissement important réalisé par les Merengue.