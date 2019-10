C’est parti pour la Coupe du monde U17 au Brésil. Et comme à chaque fois pour ce genre de compétition, les recruteurs des plus grands clubs européens seront présents afin de dénicher le crack de demain. Il faut dire que Buffon, Neymar, Coutinho ou encore Iniesta et Figo ont brillé dans des Mondiaux U17, et la liste n’est pas exhaustive. Mais cette année, c’est un joueur du PSG qui pourrait faire parler de lui : Adil Aouchiche (17 ans). Après avoir affolé les compteurs à l’Euro U17 avec neuf buts en cinq apparitions, le jeune Parisien sera l’une des attractions de ce Mondial. Et selon les informations de AS, le Real Madrid en fera l’une de ses priorités. Le club madrilène a prévu de suivre avec attention sept joueurs et alors que Matias Palacios semble être en tête de liste, Adil Aouchiche est juste derrière. Titulaire contre le Chili pour le premier match des Bleus, le joueur du PSG n’a pas marqué (2-0), mais a délivré une passe décisive pour Isaac Lihadji. Nul doute que ses prestations seront suivies de près pour la suite de la compétition, d’autant qu’il n’a toujours pas signé son premier contrat professionnel avec son club formateur.